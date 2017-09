Pro League buigt zich over systeem uitleenbeurten

De Belgische voetbalclubs huren en verhuren meer dan ooit. Afgelopen zomer vonden vijftig spelers van Belgische eersteklassers een nieuwe club via een uitleenbeurt, waarvan zestien in de eigen competitie. Een probleem, zo vinden enkele eersteklassers. "We zullen het thema volgende maand in alle rust bespreken", zegt Pierre François, CEO van de Pro League. "Maar van een afschaffing van uitleenbeurten tussen Belgische clubs is voorlopig geen sprake." Zeker in de wetenschap dat een heel aantal clubs geen problemen heeft met het (ver)huren van/aan de concurrentie. "De bedoeling is onze clubs zoveel mogelijk opties te bieden om talenten te ontwikkelen. We moeten vooral bekijken welke impact uitleenbeurten op onze jeugdspelers hebben. Daar ligt onze focus."