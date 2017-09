Pro-Catalaanse brochures in beslag genomen

De Guardia Civil in Spanje heeft zondag in de buurt van Barcelona bijna 1,3 miljoen brochures, folders en affiches in beslag genomen over het onafhankelijkheidsreferendum, dat door Madrid verboden is. Het materiaal werd in beslag genomen in een distributiecentrum waar publiciteit wordt gedrukt, meldt het ministerie. Onder de in beslag genomen documenten zaten ongeveer 700.000 brochures die een 'ja' promoten bij het onafhankelijkheidsreferendum, en 370.000 folders van de Catalaanse regering. Die ondertekende vorige week een decreet dat het referendum op 1 oktober vastlegde, maar het Grondwettelijk Hof schorste dat bijna meteen, op vraag van de regering in Madrid.