Prijs huizen weer fors omhoog

De Belgen betaalden tijdens de eerste zes maanden van het jaar gemiddeld 220.920 euro voor een woonhuis of 6,3 procent meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste statistieken van de FOD Economie. Ook villa's werden flink duurder (+5,3 procent, tot gemiddeld 362.829 euro), bij appartementen ging die prijsstijging wat geleidelijker (+1,7 procent tot 225.171 euro). Nu zitten de vastgoedprijzen in ons land al sinds 2010 in stijgende lijn, maar nooit aan zo'n verschroeiend tempo. 'Zeker zo'n toename van de prijzen voor woonhuizen hebben we in tien jaar niet meer gezien', klinkt het bij de FOD Economie.