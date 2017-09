Presidentsverkiezingen Kenia moeten overgedaan worden

De Keniaanse presidentsverkiezing moet binnen zestig dagen worden overgedaan. Het hooggerechtshof in het Oost-Afrikaanse land zegt dat de kiescommissie zich schuldig heeft gemaakt aan "onregelmatigheden en illegaliteiten". De overwinning van zittend president Uhuru Kenyatta is daardoor ongeldig. Het hof deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door de oppositie. Oppositieleider Raila Odinga meent dat Kenyatta alleen dankzij gesjoemel met de uitslagen is herkozen. Internationale waarnemers hadden juist geconcludeerd dat de verkiezingen grotendeels eerlijk waren verlopen. De uitspraak is uniek in de Keniaanse geschiedenis. "Dit is een erg historische dag", jubelde Odinga. "Het is de eerste keer in de geschiedenis van Afrikaanse democratisering dat een rechtbank presidentsverkiezingen na onregelmatigheden nietig heeft verklaard." Een van de advocaten van Kenyatta, Ahmednasir Abdullahi, noemde de beslissing een "erg politieke".