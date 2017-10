President wil krediet voor operatie

In een serie tweets vanaf zijn golfbaan in New Jersey zaterdag en zondag viel Trump de lokale autoriteiten, de Democraten, de media en de Puertoricanen zelf aan, omdat zij niet zouden inzien hoe goed de president bezig is met de afhandeling van de ramp in Puerto Rico. Vooral de burgemeester van hoofdstad San Juan moest het ontgelden, nadat zij vrijdagavond zware kritiek had geuit. In interviews met CNN en NBC had deze Carmen Yulín Cruz een dramatische oproep gedaan. "We sterven hier. Als meneer Trump ons kan horen: maak hier een eind aan." Dat vatte Trump op als misplaatste kritiek. 'De burgemeester van San Juan, die een paar dagen geleden nog complimenteus was, heeft nu van de Democraten te horen gekregen dat ze akelig moet zijn tegen Trump", twitterde de president, waarbij hij zijn bekende epitheton (nasty) gebruikte voor kritische vrouwen.