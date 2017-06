President van Nigeria leeft (vermoedelijk)

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft voor het eerst sinds 7 mei weer van zich laten horen. Al wekenlang verblijft de zieke president in Groot-Brittannië, maar details over zijn ziekte worden niet bekendgemaakt. In een audioboodschap wenst de president zijn landgenoten nu een vrolijk suikerfeest. Bronnen dichtbij de 74-jarige president zeiden dat het inderdaad zijn stem is, al klinkt die heel vermoeid en aarzelend. In zijn boodschap riep Buhari, een moslim uit het noorden van het land, op tot vrede. Foto's of video's van de opname zijn er niet.