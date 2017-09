President Macron doorstaat confrontatie met de straat

Daarmee was de opkomst minder dan bij de eerste demonstratie tegen de Arbeidswet van president Hollande in maart 2016. Destijds liepen in Parijs 100.000 (vakbonden) of 29.000 (politie) mensen mee in de eerste betoging tegen een wet die aanzienlijk minder ingrijpend was dan de huidige wet van Macron. In heel Frankrijk demonstreerden gisteren volgens de CGT 400.000 mensen. In maart 2016 waren dat er volgens de vakbonden 450.000. In een verder verleden waren demonstraties nog veel massaler. In 2010 demonstreerden 3,5 miljoen (vakbonden) of 1,2 miljoen (politie) mensen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd door president Sarkozy.