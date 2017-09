Premier Michel wil 60 miljard investeringen

Premier Charles Michel (MR) hoopt dat het Nationaal Investeringspact tegen 2030 voor ongeveer 60 miljard euro aan publieke en private investeringen kan zorgen. Dat zei hij bij de overhandiging van het eerste tussentijds rapport van het strategisch comité dat het investeringspact begeleidt. Eind maart stelde Michel het investeringspact voor. De bedoeling van het pact is om de economie aan te zwengelen en jobs te creëren. Hoe dat precies moet gebeuren, is nog allesbehalve duidelijk. Gisteren noemde VBO-topman Pieter Timmermans enkele strategische domeinen waarbinnen de investeringen het best zouden gebeuren. Het gaat om mobiliteit, de energietransitie, de digitalisering, onderzoek en ontwikkeling in de gezondheidszorg, het onderwijs en tot slot veiligheid en justitie. In de begroting voor volgend jaar werd bijna 700 miljoen euro voorzien.