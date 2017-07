Premier Michel oogst felle kritiek met 'symbooltaks'

Via een effectenrekening handelt een belegger in aandelen en obligaties. De bedoeling van premier Charles Michel (MR) zou zijn om jaarlijks een taks te heffen op het vermogen op die effectenrekening. De premier hoopt dat CD&V zo de eis voor een meerwaardebelasting, die onder meer het dossier rond de hervorming van de vennootschapsbelasting blokkeert, laat vallen. Inhoudelijk is nog maar weinig geweten over het bewuste plan, maar de contouren tekenen zich wel af: op deze manier haalt CD&V een symbooldossier binnen. Open Vld en N-VA kunnen zeggen dat er geen meerwaardebelasting komt, al kun je daarover discussiëren.