Pozuelo stuurt aan op vertrek bij Genk

Genk zit vanmiddag opnieuw rond de tafel met middenvelder Alejandro Pozuelo. De 25-jarige Spanjaard stuurt nog steeds aan op een vertrek uit de Luminus Arena deze zomer. "Alejandro wil vertrekken. Er zijn opties in Duitsland, Spanje, Frankrijk en ook een topploeg uit Portugal toont interesse", zegt zijn makelaar. Het beloven moeilijke onderhandelingen te worden. Genk wil in principe niemand laten gaan en hoopt clubs af te schrikken met een vraagprijs van 8 miljoen euro. Pozuelo heeft nog een contract voor twee seizoenen in Genk.