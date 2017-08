PowNed door stof na artikel dood Syriër

De jongen werd uit het zwembad gehaald en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Medische hulp kon niet meer baten. Medewerkers van het zwembad zouden de jongen gewaarschuwd hebben om het grote bad niet in te gaan, omdat hij niet kon zwemmen. De Nederlandse omroep PowNed, van zenderbaas en presentator Dominique Weesie, schreef er een artikel over, met als titel 'Syrische vluchteling kopje onder in zwembad Venlo'. De toon van het stuk stootte velen tegen de borst. "Een 16-jarige Syriër heeft bezoekers van het Buitenbad Groot Venlo gisteren een vervelende dag bezorgd", zo begint het stuk. "Zelf nadenken en vooral luisteren is iets waar deze categorie mensen blijkbaar grote moeite mee heeft.