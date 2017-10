Politiemensen zijn gedrild om de rangen te sluiten. Ook in Vlaanderen

Douglas De Coninck is journalist bij De Morgen.

Het is een interessante gedachte: hevel het onderzoek naar de Bende van Nijvel terug over naar Vlaanderen. Jef Vermassen is pro, de Aalsterse burgemeester Christophe D'Haese (N-VA) is pro. Sociale media zijn pro. Ik niet. Ik volg dit dossier sinds een jaar of twintig en hoor altijd weer die stem van Franz Balfroid, ooit een jonge rijkswachter uit Waver. Hij kwam in 1983 (!) samen met zijn collega Gérard Bihay als allereerste met de these van de inside job. Mensen van de rijkswacht zelf. Balfroid en Bihay ontdekten als eersten de Groep G, een geheim leger binnen het leger dat de rijkswacht in die tijd was. Het werd niet hun beste dag. "Wij mochten daarna alleen nog gazetten lezen en enveloppes dichtlikken."