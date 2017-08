Politieke spanning stijgt in Franstalig België

Nu het politieke jaarbegin nadert, stijgt ook de spanning in Franstalig België. "Zijn partij weegt bijna niets", zegt hij in een interview met Le Soir. "En toch eisen ze dat wij de regering verlaten. Ik heb daar geen woorden voor. Als je het niet eens bent in een regering, dan ben je zelf weg." Lutgen kondigde net voor de zomer aan dat hij niet langer met de PS in de regering wilde zitten. De schandalen rond Publifin en Samusocial waren hem te veel geworden. In Wallonië werden de socialisten intussen omgeruild voor de liberalen van MR, maar in Brussel en de Franstalige Gemeenschapsregering is er nog altijd geen oplossing.