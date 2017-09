Politieke partijen zitten op berg geld

De Belgische politieke partijen hebben meer geld dan ooit. In totaal gaat het om 118,1 miljoen euro aan nettovermogen, zo blijkt uit een studie van Bart Maddens en Jef Smulders (KU Leuven). In zestien jaar tijd is het partijkapitaal meer dan verdubbeld, van 53 naar 118,1 miljoen euro, volgens De Standaard. De partijen hebben het steeds moeilijker om dat geld op een goede manier te besteden. Ze hebben meer dan genoeg voor hun werking en om een buffer aan te leggen voor de volgende verkiezingen. Smulders en Maddens pleiten voor een hervorming van het systeem. Zij willen de partijfinanciering koppelen aan de middelen die de partijen zelf kunnen ophalen. Daarvoor is echter een meerderheid nodig, en die is er niet. Als verkiezingen tegenvallen, willen de partijen immers een buffer hebben - een zogenaamde oorlogskas - waarop ze kunnen teren in de jaren erna.