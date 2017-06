Politieke impasse wenkt in Franstalig België

Lutgen stuurde gisterenmiddag een uitnodiging naar MR, Ecolo en DéFi om hem vandaag te ontmoeten voor een 'constructieve dialoog' over de vorming van een nieuwe Brusselse, Waalse en Franse Gemeenschapsregering. De cdH'er gooide zijn coalitiegenoot PS daar maandag overal uit omdat hij 'gedegouteerd'is door de vele schandalen rond de partij. MR gaat in op de uitnodiging. De Franstalige liberalen zijn onmisbaar om een meerderheid te vormen in coalities zonder PS. "Het is een eerste contact", klinkt het. Voorzitter Olivier Chastel lijkt happig om een akkoord te sluiten met de cdH. Als grootste partij zou de MR zo de nieuwe minister-presidenten leveren.