Politiek is soms ook even ontspannen

Echt vrolijk kijken ze niet. Waarom zouden ze ook? De Nederlandse partijleiders Mark Rutte (VVD), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) wisten hier hoogstwaarschijnlijk al dat hun poging om een nieuwe regering te vormen op niets zou uitdraaien. Maar ze staan er in de tuin van het Catshuis in Den Haag wel ontspannen bij, met de jas uit en de handen losjes in de broekzakken. Het gaat er al lang niet meer zo formeel aan toe in de hoogste politieke echelons. Ook bij ons proberen de politieke leiders tijdens formatiegesprekken rust uit te stralen door hun blazer uit te trekken. Maar waar CD&V-kopstukken Kris Peeters en Koen Geens in 2014 nog enigszins braafjes poseerden tussen het groen, namen David Cameron, de voormalige Britse premier, en huidig Russisch president Vladimir Poetin geen halve maatregelen.