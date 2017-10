Joachim Pohlmann is woordvoerder van Bart De Wever (N-VA) en schrijver van Een unie van het eigen. Zijn column verschijnt wekelijks.

'Conservatief is weer sexy." Of dat beweert de CSU toch in een 10-puntenplan dat ter bespreking werd voorgelegd op een onderlinge top met de CDU deze week. Ik ben een man met een missie, maar dat het dezelfde missie is als die van Justin Timberlake, is nieuw voor mij: "I'm bringin' sexy back." Op die top werden de krijtlijnen voor de regeringsonderhandelingen uitgezet. En de CSU wil de Union - de alliantie met de CDU - opnieuw op conservatieve leest schoeien: recht en orde, Leitkultur, een bovengrens aan migratie, patriottisme en Liebe zur Heimat, geen zelfverloochening... Ik word er alvast lichtjes opgewonden van.