Pluk wild, leef zacht

Gill Meller is over het kanaal bekend van op tv, maar heeft niets gemeen met springerige, enthousiaste collega's als Jamie Oliver of de eerder arrogante Gordon Ramsay. Hij spreekt erg bedachtzaam en rustig, en is erg bescheiden. Nochtans is zijn eerste boek genomineerd voor zowat alle prijzen die je in het Verenigd Koninkrijk kunt binnenrijven met een kookboek. Nigella Lawson noemt het poëzie, en zelfs Noma-chef René Redzepi haalt de superlatieven boven. DM Magazine trof de chef-kok aan in Amsterdam, op een boerderij natuurlijk, tussen de hooibergen en de kalfjes, dicht bij de natuur.