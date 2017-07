Plots zit Anderlecht zonder verdedigers

Bram Nuytinck (27) had de keuze: de centrale verdediger kon naar Udinese en Leeds United, maar opteerde finaal voor de Serie A. Vandaag legt de Nederlander zijn medische testen af. Als die geen verborgen gebreken aan het licht brengen, vangt Anderlecht 2,5 miljoen euro. Met dank aan Mogi Bayat, die bemiddelde. Als het aan coach René Weiler gelegen had, was Nuytinck gewoon gebleven. Dat heeft niet zozeer met zijn kwaliteiten te maken, wel met de bloed armoede die heerst in de defensie van de kampioen. Terwijl elke positie dubbel bezet is, mag er in het centrum niets meer gebeuren of Weiler moet zelf opdraven.