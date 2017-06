Ploeg van Macron loopt nu al flinke deuken op

'Eerlijkheid' was een van de speerpunten in de verkiezingscampagne van Frans president Emmanuel Macron. Maar zijn regering is binnen de kortste keren in opspraak geraakt vanwege een aantal affaires.

Dinsdag trad minister van Defensie Sylvie Goulard af, omdat justitie een vooronderzoek naar haar instelt wegens mogelijke fraude met Europees geld. Goulard wilde vrij zijn om haar 'goede trouw' te bewijzen, zo liet ze weten. Goulard is lid van MoDem, de centrumpartij van minister van Justitie François Bayrou, die een alliantie met Macron sloot. De partij staat in het middelpunt van een affaire rond spookbanen. Volgens een klokkenluider maakte MoDem zich schuldig aan een praktijk waarvan ook Marine Le Pen beschuldigd is: het met Europees geld betalen van assistenten die in werkelijkheid voor de nationale partij werken.