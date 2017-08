Plassen zonder gender

Het debat rond allthings gender staat sinds enkele jaren hoog op de maatschappelijke agenda. Alleen de grootste zeurpieten en -mieten stellen nog vraagtekens bij gelijke rechten. Maar dan bestaan er nog praktische problemen. Ook transgenders moeten al eens naar het toilet. Welk pictogram moeten zij dan zoeken in pakweg een winkelcentrum, stadhuis of restaurant? De enige heldere oplossing voor het probleem: een geslachtsneutraal toilet. En dat wordt nu ook mondjesmaat in de praktijk toegepast. De Vlaamse overheid is in ons land dé voortrekker. De voorbije maanden transformeerde die al 120 toiletten in haar gebouwen.