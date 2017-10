Pil tegen obesitas nabij, maar niet zonder gevaar

Medicijnfabrikant Amgen zegt een middel op het spoor te zijn dat een maagverkleining overbodig kan maken. Bij eerste tests op obese dieren verdween hun overgewicht. Maar is het middel wel veilig?

Al langer vermoedden wetenschappers dat de stof GDF15 muizen dunner kan maken, maar een probleem is dat de stof in de bloedbaan razendsnel wordt afgebroken. De onderzoekers van Amgen zijn er nu in geslaagd om het molecuul zo aan te passen dat het stabieler blijft. Daardoor is het opeens bruikbaar als medicijn. Bij tests met de stof GDF15 op obese muizen, ratten en apen kregen de dieren minder eetlust, betere cholesterolwaarden en een lage insulinespiegel. "Op GDF15 gebaseerde therapieën kunnen een efficiënte behandeling worden van obesitas en gerelateerde aandoeningen", schrijft het team in vakblad Science Translational Medicine.