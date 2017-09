Piepjong, zonder cv én kandidaat-premier van Italië

Het parlementslid werd zaterdag, tijdens een partijbijeenkomst in Rimini, gekroond tot de leider van de Vijfsterrenbeweging en kandidaat voor het premierschap. Uiterlijk mei 2018 worden er landelijke verkiezingen gehouden en als de opiniepeilers het bij het rechte eind hebben, kan de partij die winnen. Luigi Di Maio was tijdens zijn onafgemaakte studie rechten in Napels een tijdje ober, bouwvakker en webmaster. In 2013, toen de Vijfsterrenbeweging van oprichter Beppe Grillo een klinkende zege behaalde en uit het niets een kwart van de stemmen wist te vergaren, belandde de toen nog volkomen onbekende Di Maio in het parlement.