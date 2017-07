Perbet aast op eerherstel bij Club

Een verrassing van formaat, zo kan de transfer van Jérémy Perbet op zijn 32ste naar Club Brugge wel omschreven worden. In drie dagen tijd wijzigde de sluipschutter plots zijn koers van Charleroi naar het Jan Breydelstadion. Daar waar zette de Franse aanvaller van AA Gent zaterdag zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen. Perbet moest ondanks zestien goals vorig seizoen vertrekken in Gent en had de play-off II-clubs en ploegen in 1B voor het uitkiezen. De keuze was dan ook snel gemaakt toen zijn makelaar Mogi Bayat deze week een telefoontje uit Brugge kreeg en Perbet in ruil voor één miljoen euro zomaar aan de slag kon bij een topclub.