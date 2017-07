Peraïta spreekt over niets, behalve over zwijgen

Terwijl in de commissiezaal Valérie Vierset getuigde over haar tijd bij Samusocial en in de raad van bestuur, stond de pers alweer op de gang. Te wachten op de komst van Pascale Peraïta, camera en microfoon in de aanslag. De camera's achtervolgden haar tot in de getuigenbank. Daar nam haar advocaat het woord. "Ik vind het onaanvaardbaar dat het portretrecht niet wordt gerespecteerd, terwijl de pers dat wel bij andere getuigen deed."