Peraïta kondigt terugkeer aan als directrice Samusocial

De advocaat van Pascale Peraïta heeft op 1 september een brief gestuurd naar daklozenorganisatie Samusocial. Daarin staat dat zijn cliënte een einde wenst te maken aan haar verlof zonder wedde om opnieuw directrice te worden. "Peraïta was directrice van 2001 tot 2013, maar ging met verlof toen ze bestuurder werd van de vzw", zegt haar advocaat Quentin Wauters. "De leden van de raad van bestuur hebben hun ontslag ingediend en dus kan er dan een einde komen aan haar verlof." Of Peraïta daarna effectief directrice wil zijn, wil haar advocaat niet zeggen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat een nieuwe raad van bestuur dat zou aanvaarden na het schandaal over zitpenningen. Vermoedelijk wil Peraïta haar rechten vrijwaren, met het oog op een opzegvergoeding.