Peraïta keert morgen terug als directrice bij Samusocial

Pascale Peraïta is klaar om haar comeback te maken bij vzw Samusocial. Er is een nieuwe raad van bestuur aangesteld, en dus komt er een einde aan haar verlof zonder wedde. Het is wel afwachten of ze effectief opnieuw directrice kan worden.

Eerder was al bekend dat Peraïta via haar advocaat had duidelijk gemaakt dat ze wou terugkeren als directrice, de functie die ze uitoefende tot ze OCMW-voorzitter in Brussel werd. Peraïta maakte deel uit van de raad van bestuur van Samusocial die ontslagnemend was sinds het schandaal met de zitpenningen. Om haar oude job van directrice op te nemen was het wachten op een nieuwe raad van bestuur. Die zou dinsdagavond door de algemene vergadering zijn verkozen. In die raad van bestuur zitten geen politieke mandatarissen meer, maar vijf experten uit de dak- en thuislozensector.