Peperdure reizen en soms een bonnetje in België

De Europese Commissie heeft voor het eerst in haar geschiedenis haar reisonkostennota's publiek gemaakt. De Spaanse ngo Access Info Europe vroeg daar drie jaar geleden om via de wet op openbaarheid van bestuur en kreeg nu de onkosten van reizen in januari en februari 2016. Kristof Clerix van Knack analyseerde de gegevens. De 28 eurocommissarissen deden in die twee maanden 261 officiële reizen, in 26 EU-landen en 23 landen buiten de Unie. Dat kost de belastingbetaler in totaal 492.000 euro, of per eurocommissaris 8.790 euro per maand.