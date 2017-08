Patrick R. en de kip met gouden eieren

"Ik zeg altijd: chemicaliën kun je met de ogen dicht gebruiken, bij biologische middelen hoor je er je verstand bij te houden. Wij bestrijden de bloedluis ook, met een mijt. Die eet ze gewoon op, klaar. En dat duurt dan misschien wat langer, maar het werkt net zo goed. Of beter, zou ik eerder zeggen, als ik zie hoe deze crisis dag na dag verder uitdeint." Mark Schippers is een van de zaakvoerders van MS Schippers in Bladel, een groothandel in voeders, vitamines en reinigingsmiddelen voor kippen-, rundvee- en varkensstallen net boven de Nederlands-Belgische grens.