Passionele Sá Pinto mikt op play-off I met Rouches

Ricardo Sá Pinto (44) deed gisteren zijn intrede op Sclessin. De Portugees neemt er vanaf maandag de sportieve touwtjes in handen. "We hebben meerdere kandidaten gesproken. Een belangrijk criterium was dat hij de druk bij Standard moet aankunnen. Met Ricardo hebben we een trainer gevonden die daar wel mee aan de slag kan. De passie die vorig seizoen te vaak ontbrak, kan hij weer aanwakkeren", gaf sportief directeur Olivier Renard mee. Sá Pinto zette zonder aarzelen een punt achter zijn contract bij Atromitos om de overstap naar Luik te maken. "Ik kon Standard niet weigeren. Mijn spelerscarrière sloot ik hier af en de club is me voor altijd bijgebleven."