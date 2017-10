Pascale Peraïta overweegt klacht na ontslag

De raad van bestuur van Samusocial heeft beslist om Pascale Peraïta te ontslaan om dringende reden en zonder vergoeding. Haar advocaat laat weten dat Peraïta volgende week zal beslissen of ze al dan niet in beroep gaat. Het contract van Pascale Peraïta wordt per direct ontbonden en ze zal geen ontslagvergoeding of andere compensaties ontvangen vanwege de dringende reden van het ontslag. "Nu deze bladzijde is omgedraaid, kan Samusocial zich opnieuw volledig richten op de heropbouw", klinkt het bij de daklozenorganisatie.