Partydrug MDMA wordt medicijn

Zet vier Belgen rond een tafel, en ten minste een van hen krijgt ooit te maken met psychische problemen. Dertig procent van hen reageert op geen enkele behandeling. Een verrassend nieuw medicijn zou daar nu verandering in brengen: ketamine. Ketamine is vooral bekend als de psychedelische clubdrug 'Special K', maar bewees de laatste jaren ook haar nut om depressies te verzachten. In de VS bestaan al verschillende 'ketamine clinics', waar het toedienen van shots een echte business is. In België blijft de drug verboden, al is Johnson & Johnson in samenwerking met de KU Leuven ook in ons land bezig met proeven rond ketamine in neussprayvorm.