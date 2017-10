Parijs zegt adieu tegen vuile en luide auto's

De gemeente Parijs heeft bekendgemaakt vanaf 2030 alle benzineauto's te gaan weren. Eerder werd al bekend dat diesels vanaf 2024 niet meer welkom zijn. Wordt de Franse hoofdstad echt stil en schoon?

Parijs is een vuile stad, door de auto's, de vrachtwagens en vooral de stinkende dieselbussen die vastlopen in een 19de-eeuws stratenplan, dat op koetsen en paard en wagen is berekend. Op piekdagen, zoals in december 2013, is de fijnstofconcentratie te vergelijken met die in een kamer van 20 vierkante meter waarin acht mensen zitten te roken, becijferde een onderzoeker van het Centre National de la Recherche Scientifique. Maar in 2030 moet Parijs een schone en stille stad zijn. Vanaf dat jaar mogen er geen benzine-auto's meer rijden, maakte de gemeente bekend.