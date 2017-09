Paars-wit verliest alweer clubicoon

In één jaar is Anderlecht vier van zijn iconen uit de jaren 60 kwijt. Na Martin Lippens, Jean Cornelis en Jean Trappeniers is ook Jean Plaskie overleden. Plaskie speelde van 1959 tot en met 1971 voor Anderlecht en veroverde zes landstitels. "Jean was een spits bij de jeugd, maar was technisch beperkt", getuigt Paul Van Himst. "Zo ben ik in de ploeg gekomen en is Jean naar de stopper verhuisd." Door zijn rebels karakter lag Plaskie regelmatig in de clinch met het bestuur. Hij kwam 33 keer uit voor de Rode Duivels en stapte na 1971 in het zakenleven. Later werd hij nog jeugdtrainer bij Anderlecht.