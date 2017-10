Overwerk wordt Japanse fataal

Een 31-jarige Japanse vrouw overleed in juli 2013 aan een hartaanval. Miwa Sado werkte in Tokio voor de publieke omroep NHK. Ze noteerde in één maand liefst 159 uur overwerk. Ze had in die vier weken slechts twee dagen vrij. Er zijn vaak en veel klachten over de extreme druk waaronder werknemers in Japan moeten werken. Het rapport van de inspectie schuift de schuld volledig op karoshi, het Japanse woord voor dood door overwerk. Haar werkgever heeft volgens The Guardian de zaak pas nu openbaar gemaakt. Het overlijden van een jonge werknemer door te hard werken was al eerder aanleiding voor een nationaal debat. Anderhalf jaar geleden pleegde een 24-jarige vrouw zelfmoord, omdat ze de stress van de lange werkuren niet meer aankon.