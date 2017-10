Overleg over zware beroepen levert niets op

Vakbonden en werkgevers hebben na bijna twee jaar onderhandelen geen akkoord kunnen bereiken over wat als een zwaar beroep kan worden bestempeld. Dat is vernomen bij de sociale partners. De bal ligt nu in het kamp van de regering. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger op pensioen kunnen. Op een finale bijeenkomst in het Nationaal Pensioencomité is beslist om een verdeeld advies uit te brengen over het dossier. "We gaan akkoord om niet akkoord te gaan", klinkt het bij de sociale partners. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bevestigt dat het gezien de veel te verregaande voorstellen van de vakbonden - 80 criteria - het niet haalbaar bleek om tot gezamenlijke oplossing te komen. "Met 80 criteria zou vrijwel iedereen een zwaar beroep hebben", klinkt het bij de werkgeversorganisatie.