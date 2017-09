Overleg over opdringerige deur-aan-deurverkopers

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil met het Netwerk tegen Armoede samenzitten om de wanpraktijken door sommige deur-aan-deurverkopers te bespreken. Mogelijk volgt daarna een onderzoek door de Economische inspectie. Aanleiding zijn klachten die een Oostendse armoedevereniging de afgelopen maanden kon verzamelen over energieleverancier Luminus. Die zou via deur-aan-deurverkoop kwetsbare mensen contracten hebben laten ondertekenen tegen hun wil. Het Netwerk tegen Armoede ving ook verhalen op over andere leveranciers in andere regio's. "Dit bewijst dat de bestaande gedragscode consumenten niet voldoende beschermt", aldus coördinator Frederic Vanhauwaert. Hij pleit voor een verbod. Minister Peeters meent niet dat zoiets een optie is. "Deur-aan-deurverkoop is in de Europese wetgeving een legale handelspraktijk. Het valt niet zomaar te verbieden", zegt hij, verwijzend naar de vele regels die vandaag al voorzien zijn.