Overal mandaten, nergens structuur

1 Wildgroei aan structuren

De Vlaamse overheid heeft een hele reeks aan mandaten en bestuurszitjes in de aanbieding bij de vele agentschappen die ze beheert. Het gaat om grote bekende organisaties VDAB, De Lijn of de VRT. Maar daarnaast is er ook Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), die grote investeringen moet begeleiden, en de BAM, die de mobiliteitswerken in en rond Antwerpen overziet. Maar ook de Plantentuin Meise of het Ballet van Vlaanderen vallen onder de Vlaamse overheid. Telkens is er een raad van bestuur, die veelal politiek benoemd is en vaak ook (goed) vergoed wordt.