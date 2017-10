Over zoenen en plassers

De redactie van De Morgen zet de blik op oneindig. Vandaag: Pieter Dumon kijkt toe hoe dokter Bea een poging doet zijn dochters seksueel voor te lichten.

Nog voor de eerste uitzending op antenne ging, zorgde dokter Bea al voor de nodige nervositeit. Het idee dat er een programma aan zat te komen over (gefluisterd)'seks' was op zich al reden voor de nodige animo. Het vooruitzicht om die eerste aflevering in het gezelschap van hun papa te moeten bekijken, maakte de opwinding er niet minder op. Vooral onze negenjarige dochter maakte zich zorgen. Of we toch wel zeker wisten dat De dokter Bea show een programma voor haar was, wou ze herhaaldelijk weten. En of we toch wel beseften dat zij in het vierde zat en dat seksuele voorlichting pas in het zesde leerjaar op het programma staat.