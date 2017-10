Willy Miermans is professor emeritus aan het Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt.

De drie fietsdoden in Antwerpen hebben de publieke opinie geschokt en wakker geschud (DM 18 en 19/10). Ze hebben vooral één ding duidelijk gemaakt: over verkeersveiligheid valt niet te marchanderen. Inzake stedelijk verkeersbeleid en zeker -veiligheid geldt dat je niet een beetje zwanger kunt zijn. Politici vertellen telkens dat een verkeersbeleid een én-én-verhaal is. Dat klopt als het over de globale begroting gaat: daarin staan posten over fietspaden, openbaar vervoer, weginfrastructuur, parkeren. Maar die mantra gaat niet op als het over concreet stedelijk verkeersbeleid gaat. Dan is kiezen een verdomde plicht: of-of. Het waarom is simpel: niet kiezen maakt slachtoffers, want in de beperkte stedelijke ruimte moet je keuzes maken.