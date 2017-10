Oud-president doet zijn zin

Jiang Zemin duttend of met een joekel van een vergrootglas: het was een topdag voor fans van de 91-jarige oud-partijleider Jiang, die vanaf 1993 tien jaar regeerde. Jiang kwam in tegenstelling tot zijn opvolgers graag spontaan uit de hoek. Hij zong 'O sole mio' voor Amerikaanse presidenten en zette journalisten in het Engels weg als 'too simple, sometimes naive'. Onvergetelijk zijn de fotomomenten met de groten der aarde. Dan legde hij voor de internationale pers met een goedkoop kammetje zijn kapsel goed. De Jiang-cultus wordt gevoed door nostalgie naar een tijd dat China erop los leefde. Internetcensuur stond in zijn kinderschoenen, en iedereen, ook de partij, had het te druk met zelfverrijking om elke criticus op te pakken - en dus werd er redelijk vrijuit gepraat.