Oud bier, nieuw plezier

De resurrectie van Kerel

In het voorjaar werd de oude Kerel, heel symbolisch met kist en rouwstoet incluis, ten grave gedragen in Tielrode. Om plaats te ruimen voor zijn opvolgers. Brouwerij Verbeeck-Back lag vijftig jaar stil, maar is nu dus terug. Met een nieuwe achterban en onder de naam VBDCK, thuis van - de gloednieuwe - Kerel. De familie De Cock, voorheen actief in de charcuterie, was klaar voor een nieuwe business. De pater familias zag het oude pand en was meteen verkocht. Zoon De Cock schoolde zich om tot brouwer, dochter Charlotte zou haar schouders onder het dagelijkse reilen en zeilen van de brouwerij zetten.