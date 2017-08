Orkatrainer getuigt over horror SeaWorld

Een voormalig orkatrainer in Seaworld San Diego doet een boekje open over wanpraktijken in het bekende dierenpark in de Britse krant Daily Mail. "Niets minder dan een horrorhuis", zegt de 43-jarige John Hargrove over zijn vroegere werkplek. De spectaculaire shows zouden niet overeenstemmen met de werkelijkheid achter de schermen. Orka's die lusteloos rondzwemmen en uit frustratie tegen betonnen wanden aanslaan, het is er volgens Hargrove dagelijkse kost. De orka die Hargrove tot 2012 trainde, overleed vorige week. Volgens hem "aan infecties door jarenlange gedwongen inname van antibotica". Hargrove voelt zich "medeplichtig" en wil de waarheid achter SeaWorld te verspreiden. Daarom heeft hij zijn schouders onder Blackfish gezet, een documentaire over het leven van de orka's in SeaWorld. Het park noemt die docu misleidend.