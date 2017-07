Opruimen is voor janetten

Op de site van het sympathieke dorpje Rotselaar kan men via verlorenvoorwerpen@rotselaar.be de voorwerpen claimen die men verloren is op Rock Werchter. De kans dat daar veel volk gaat aanschuiven op zoek naar zijn verstand is klein, maar het zou wel logisch zijn. Wie na het festival langs de ooit groene weiden reed, zag een apocalyptisch beeld: het leek alsof er een neutronenbom uit de tijd van Ronald Reagan was gevallen, die alle menselijk leven had vernietigd en alle rommel had gespaard. Zo ver het oog kan zien, is het een mesthoop: na het concert van Foo Fighters lijkt er een ranzige tornado over Werchter-dorp gepasseerd te zijn. Zet er muziek van Wagner onder en je zit precies in een oorlogsfilm.