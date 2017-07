Opnieuw ontvoeringsspel op jeugdkamp

Een ontvoeringsspel op een jongerenkamp in het Leuvense heeft alle alarmbellen doen afgaan bij de lokale politie. Een getuige zag hoe drie mannen met een kap over het hoofd uit een witte jeep sprongen, en kinderen in het voertuig sleurden. Enkele politiepatrouilles kwamen ter plaatse en konden de jeep even later lokaliseren. Al snel bleken de kinderen 'ontvoerd' voor een spel en waren ze al afgezet op de kampplaats, wat na controle bleek te kloppen. "De monitoren kregen de boodschap dat dit soort spelletjes in de toekomst beter achterwege wordt gelaten", zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx.