Opnieuw heibel over procedureboetes Francken

De Orde van Vlaamse Balies was begin dit jaar niet te spreken over het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Die zou de indruk geven dat advocaten onterecht procederen. De uitwassen zouden ook veel kleiner zijn dan de staatssecretaris laat uitschijnen. Francken verklaarde vorige week dat het overleg van de voorbije maanden alle vragen van de advocaten had uitgeklaard. Maar gisteren bleek het omgekeerde tijdens een hoorzitting. Dirk Chabot van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) zei dat de Orde nog altijd twijfels heeft bij het wetsontwerp. Als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) vindt dat een advocaat te veel beroepen indient, moet deze klacht tegen de advocaat in een aparte zitting worden behandeld.