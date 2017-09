Opnieuw aanval op militair in Parijs

Een Franse militair heeft een man overmeesterd die hem vrijdagochtend bij een metrostation in Parijs aanviel met een mes. Soldaat noch aanvaller liepen daarbij verwondingen op. De aanval had kort voor 7 uur plaats bij het station Châtelet Les Halles. De militair patrouilleerde daar samen met security van het vervoersbedrijf. Over het motief is nog weinig bekend. Volgens sommige berichten riep de man kreten die verwezen naar de terreurgroep IS. Een bron zegt dat de verdachte een ongeveer veertigjarige man van Marokkaanse afkomst is.