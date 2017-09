Opgepast voor de belpop- bubbel

Ze onderkennen het fenomeen, de labels. In luttele weken tijd verschijnt wel zéér veel nieuwe muziek van eigen bodem. Na een luwe - nee, zeg maar comateuze - zomer kun je dit najaar de straat plaveien met allerhande Belgische releases. Het startschot werd gegeven door Triggerfinger, en daarop volgden meteen de platen van bekende bands als Intergalactic Lovers, School is Cool en Diablo Blvd. Morgen zijn alle oren en ogen dan weer gericht op de nieuwe Oscar and the Wolf, maar tegelijk verschijnt nieuw werk van Girls in Hawaii en Falling Man.