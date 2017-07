Opgepakte broers 'waren zeker niet van plan aanslag te plegen'

Khalid (40) en Akim (37) Saouti, de broers die woensdag opgepakt werden omdat ze mogelijk een aanslag planden, weten vandaag of ze aangehouden blijven. Hun kompaan Salah Ghemit (42) werd gisteren al aangehouden. Volgens hun advocaten wilden de broers zeker geen aanslag plegen. "Maar meer uitleg kunnen we niet geven", klinkt het. Intussen gaat de zoektocht naar kompanen koortsachtig verder. Want de speurders vrezen dat zij nu wel versneld tot actie kunnen overgaan. Tijdens huiszoekingen bleek vorige week dat de broers Saouti toegang hadden tot een arsenaal wapens en munitie, en ook beschikten over kogelvrije vesten, zwaailichten en uniformen van politie en civiele bescherming.