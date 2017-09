Open Vld eist EU-sancties tegen Venezuela

België moet forser uit de hoek komen tegenover Venezuela, stellen Open Vld-Kamerleden Tim Vandenput en Annemie Turtelboom. "Het is tijd voor Europese sancties tegen het regime." Ze dienen in het parlement een resolutie in om de regering op te roepen mee aan de kar te trekken. In het Zuid-Amerikaanse land heerst al sinds begin dit jaar politieke en economische chaos. Onder meer door het ineenstorten van de olieprijs zit Venezuela op droog zaad. Bovendien tracht president Maduro het parlement monddood te maken door het te vervangen door een grondwetgevende vergadering. Tussen april en juli was er haast dagelijks straatprotest. "Net zoals de VS moet de EU gerichte sancties nemen tegenover het Venezolaanse regime", zegt Vandenput. "Alleen zo kunnen we hen dwingen om tot een onderhandelde oplossing met de oppositie te komen."